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  3. Жирухина Наталья Викторовна
Жирухина Наталья Викторовна
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Жирухина Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
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