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Животовская Ирина Анатольевна
6.0
0
Животовская Ирина Анатольевна
Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
пр-т Океанский, 54
Консультация детей
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1500 р
Вторичный приём детей
Психолог
1380 р
0 отзывов
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