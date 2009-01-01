Го Денис Тонкюевич
Стаж 11 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Врач стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург с большим опытом работы и знаниями, полученными за 14 лет непрерывного обучения. Проводит как простые операции (удаление зуба простое/сложное), так и сложные (пластика уздечки губ, языка, резекция, имплантация, одномоментная имплантация, костная пластика, синус-лифтинг закрытый/открытый).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
пр-т Острякова, 8
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
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