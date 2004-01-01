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Реконструктивная стоматология Centera
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
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Информация
ООО "Реконструктивная стоматология Центера".
Лицензия ЛО-25-01-003179.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Принимает детей
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