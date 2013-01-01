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  3. Калашников Дмитрий Алексеевич
Калашников Дмитрий Алексеевич
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Калашников Дмитрий Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2012 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая", 2014 г.
  • Сертификат "Клинические аспекты восстановления жевательной эффективности с применением несъемных конструкций", Корытнюк А.Я., г. Владивосток 2012 г.
  • Сертификат "Костно-пластические вмешательства и дентальная имплантация", Толмачев В.Е., Дигодьева О.А., г. Владивосток, 2012 г.
Еще 14
Участие в ассоциациях
  • Международная образовательная конференция по имплантологии и эстетической стоматологии "Интегрированный подход к достижениям идеального эстетического результата на имплантатах", Владивосток, 2013 г.
  • World Dental Implant Symposium in Moscow, National Academy of Implantology and Aesthetic Dentistry, Professor Bernard Touati, Dr. Marat Musaev, 2014 г.
  • Международный конгресс Nobel Biocare World 2G: современные концепции как фактор успешного имплантологического лечения, г. Владивосток, 2015 г.
Еще 1
Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника сети "George Dental Group", 2013-2014 гг.
  • Врач стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника "Сона плюс", с 2014 г. по настоящее время
  • Врач стоматолог-ортопед, Реконструктивная стоматология "Centera", с 2016 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс II
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Сона Плюс
Доступна онлайн запись
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Реконструктивная стоматология Centera
Доступна онлайн запись
пр-т Острякова, 8
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

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