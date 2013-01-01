Калашников Дмитрий Алексеевич

Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая", 2014 г.

Сертификат "Клинические аспекты восстановления жевательной эффективности с применением несъемных конструкций", Корытнюк А.Я., г. Владивосток 2012 г.

Сертификат "Костно-пластические вмешательства и дентальная имплантация", Толмачев В.Е., Дигодьева О.А., г. Владивосток, 2012 г.