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  3. Желдак Александр Валерьевич
Желдак Александр Валерьевич
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Желдак Александр Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Реконструктивная стоматология Centera
пр-т Острякова, 8
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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