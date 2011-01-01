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Стом-ВД
В клинике 2 врача
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
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