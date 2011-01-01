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Стом-ВД
0.0
Рейтинг

Стом-ВД

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Давыдова, 35
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Анохина Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анохина Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зиновьева Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зиновьева Наталья Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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