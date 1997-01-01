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Гончарук Светлана Петровна
6.9
3
Гончарук Светлана Петровна
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Интернатура, Хасанская ЦРБ, 1990 - 1991 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Дальневосточное морское пароходство, отдел детских учреждений, 1991 - 1997 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №12, 1998 - 2012 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2012 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
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