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  3. Горохова Анастасия Витальевна
Горохова Анастасия Витальевна
6.3
1

Горохова Анастасия Витальевна

Психотерапевт, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
ул. Жигура, 50А
Консультация детей
Психотерапевт
По запросу
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