Горохова Анастасия Витальевна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Работа с детьми, семьей, по кризисной психотерапии. Подготовка по детской психотерапии, микропсихиатрии, телесно-ориентированной психотерапии, арт-терапии, бодинамике, сказко-терапии, символдраме, песочной психотерапии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
ул. Жигура, 50А
Консультация детей
Психотерапевт
По запросу
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