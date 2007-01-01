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  3. Григорьева Анастасия Владимировна
Григорьева Анастасия Владимировна
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Григорьева Анастасия Владимировна

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тридент
ул. Черемуховая, 22
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

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