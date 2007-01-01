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Тридент
В клинике 13 врачейЗаписаться на приём
Адреса
ул. Черемуховая, 22
1-й этаж
ул. Калинина, 283А
1-й этаж
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Информация
Лечение и удаление зубов, протезирование и имплантация, гигиена полости рта, эстетическая стоматология.
Первичный прием-осмотр от 100 рублей, консультации бесплатные.
Терапия, общая стоматология:
- Лечение кариеса и его осложнений;
- Гигиеническая чистка зубов.
Хирургия:
- Операции в полости рта.
Имплантология:
- Направление в стоматологии, позволяющее восстанавливать отсутствующие зубы.
Эстетическая стоматология:
- Реставрация разрушенных зубов;
- Восстановление утраченного зуба без хирургического вмешательства;
- Отбеливание зубов;
- Установка керамических вкладок.
Ортопедическая стоматология:
- Протезирование металлокерамикой и сталью;
- Съемные зубные протезы, в том числе «мягкие».
Детская стоматология.
Лицензия ЛО-25-01-000628.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 7 лет
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Стаж 26 лет
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Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 9 лет
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Стаж 43 года
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Стаж 28 лет
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