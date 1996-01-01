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Грушецкая Наталья Николаевна
6.6
2
Грушецкая Наталья Николаевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, 1996 г. окончания
Интернатура на базе Железнодорожной больницы ст. Хабаровск-1, 1996 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, Стоматологическая клиника "Le Cron"
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Адреса и стоимость приёма
Аюста
Владивосток, пр-т Партизанский, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
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