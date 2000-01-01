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Аюста
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
ООО "Аюста".
Консультация стоматолога - 300 руб.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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