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Губернатор Вячеслав Александрович
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Губернатор Вячеслав Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, «Стоматология», г. Хабаровск, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка «Стоматология ортопедическая», 2006 г.
Участие в ассоциациях
  • Неоднократное участие в благотворительных акциях по социальной стоматологии
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
1000 р
0 отзывов

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