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  3. Гулеватая Ольга Михайловна
Гулеватая Ольга Михайловна
6.0
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Гулеватая Ольга Михайловна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №7
ул. Котельникова, 22
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
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