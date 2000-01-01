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Владивостокская детская поликлиника №7
4.9
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №7

Государственная
В клинике 29 врачей
Адреса
пр-т Красного Знамени, 71А
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Отделение восстановительного лечения
ул. Котельникова, 22
цокольный этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Сельская, 9
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Кравцова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцова Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Комарова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комарова Ирина Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Богданова Марина Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богданова Марина Васильевна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Москалева Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Москалева Елена Владимировна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Путенихина Анна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Путенихина Анна Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Соколова Марина Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соколова Марина Васильевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Рыжененкова Инна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыжененкова Инна Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Баймлер Эдуард Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баймлер Эдуард Иванович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Герасименко Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасименко Екатерина Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Камышенко Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Камышенко Валентина Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Бокова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бокова Анна Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Костян Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костян Елена Васильевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
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Принимает детей
Кулагина Лидия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулагина Лидия Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кищик Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кищик Мария Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Митина Елена Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митина Елена Львовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Потыкаенко Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потыкаенко Екатерина Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Голоскокова Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голоскокова Ольга Михайловна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
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Рублева Галина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рублева Галина Михайловна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Краснобаева Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Краснобаева Ирина Михайловна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Смирнова Надежда Ювенальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Надежда Ювенальевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Фомина Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Ирина Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ковдеева Тамара Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковдеева Тамара Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Рыженкова Тамара Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыженкова Тамара Петровна

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
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Принимает детей
Гулеватая Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гулеватая Ольга Михайловна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Леонова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонова Ирина Александровна

Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Янчук Наталья Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Янчук Наталья Петровна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
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Принимает детей
Бондарь Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарь Елена Михайловна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Марченко Елена Леонидовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Марченко Елена Леонидовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Рыженкова Татьяна Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рыженкова Татьяна Петровна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Уролог-андролог
Стаж не указан
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Принимает детей

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