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Краснобаева Ирина Михайловна
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0
Краснобаева Ирина Михайловна
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №7
ул. Сельская, 9
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