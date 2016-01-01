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Харламова Татьяна Валерьевна
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Харламова Татьяна Валерьевна
Психолог
Стаж 5 лет
Имею международный сертификат в науке нейролингвистического программирования НЛП практика. Работаю со страхами, с аллергиями, конфликтами (отношения родители-дети, партнеры) и многое другое по запросу
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Информация о враче
Образование
ДВФУ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
АНО ВО «МИСАО» «Психосоматические расстройства функциональных систем организма, психотерапевтическая помощь»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Артро Вита-М
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5А стр. 6
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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