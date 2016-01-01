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  3. Харламова Татьяна Валерьевна
Харламова Татьяна Валерьевна
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Харламова Татьяна Валерьевна

Психолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • АНО ВО «МИСАО» «Психосоматические расстройства функциональных систем организма, психотерапевтическая помощь»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Артро Вита-М
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5А стр. 6
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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