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  3. Хоменко Елена Геннадьевна
Хоменко Елена Геннадьевна
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Хоменко Елена Геннадьевна

Терапевт, Зав. отделением
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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