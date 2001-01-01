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  3. Ибрагимова Мария Магомедовна
Ибрагимова Мария Магомедовна
6.6
5

Ибрагимова Мария Магомедовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2001 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Неврология", ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", ТГМУ, 2013 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, «Актуальные вопросы неврологии», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач невролог, Медицинский центр «ДиаМед»
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
5 отзывов

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