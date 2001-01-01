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Ибрагимова Мария Магомедовна
6.6
5
Ибрагимова Мария Магомедовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2001 г. окончания
Интернатура по специальности "Неврология", ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", ТГМУ, 2013 г.
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, «Актуальные вопросы неврологии», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач невролог, Медицинский центр «ДиаМед»
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
5 отзывов
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