Ижко (Маленко) Маргарита Антоновна
Стаж 4 года
Врач специализируется на лечении неврологических состояний, сопровождающихся хронической болью, мышечным спазмом, нарушением чувствительности и снижением качества жизни. Особое внимание в своей практике уделяет ботулинотерапии в неврологии – современному и эффективному методу лечения хронической мигрени, мышечно-тонического синдрома, бруксизма (скрежет зубами), спастичности, миофасциального болевого синдрома, СБД ВНЧС. Ведет прием пациентов с 18 лет.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
3300 р
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