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  3. Калина Лидия Александровна
Калина Лидия Александровна
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Калина Лидия Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Партизанский, 33А
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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