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  3. Ледяева Елена Юрьевна
Ледяева Елена Юрьевна
8.6
17

Ледяева Елена Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
17 отзывов

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