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Invitro
7.2
Рейтинг

Invitro

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Уборевича, 10Б
2-й этаж
c 7:30 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
пр-т Партизанский, 40
c 7:30 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Русская, 82
c 7:30 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Томзикова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Томзикова Екатерина Сергеевна

Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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