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  3. Каменская И. Н.
Каменская И. Н.
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Каменская И. Н.

Терапевт
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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