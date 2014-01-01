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Поликлиника краевой клинической больницы №2
Государственная
В клинике 63 врача
Адреса
ул. Интернациональная, 56
- +7 (423) 227 74 24, регистратура
- +7 (423) 227 62 21, отделение проф. осмотров
- +7 (423) 227 62 38, приемная
- +7 (423) 227 65 37, регистратура
- +7 (423) 227 72 14, регистратура
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Врачи работающие в клинике
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Стаж 19 лет / Врач второй категории
Стаж 19 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
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Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
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