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Руднева Валентина Владимировна
6.0
0
Руднева Валентина Владимировна
Терапевт
Стаж не указан
Участковый врач
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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