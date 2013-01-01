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Стратейчук Елена Анатольевна
6.0
3
Стратейчук Елена Анатольевна
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2013 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
3 отзыва
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