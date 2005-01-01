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  3. Минаева Тамара Валерьевна
Минаева Тамара Валерьевна
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Минаева Тамара Валерьевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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