Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Подложнюк Татьяна Сергеевна
6.0
0
Подложнюк Татьяна Сергеевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дроздова
Антонина Васильевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
6.9
6
Записаться
Пономарева
Ольга Владимировна
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Сливко
Елена Александровна
Акушер-гинеколог
7.5
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...