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Иванова Оксана Викторовна
6.2
1
Иванова Оксана Викторовна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
1 отзыв
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