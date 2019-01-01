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Капкаев Илья Александрович
6.0
0
Капкаев Илья Александрович
Стоматолог-терапевт
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО ТГМУ 2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматологическая клиника ТГМУ 2020-2021
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Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
ул. Фадеева, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
800 р
0 отзывов
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