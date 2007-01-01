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Мила Дент
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Информация
Клиника оснащена современным оборудованием. Препараты и материалы, которые используются для лечения и протезирования, выпускаются мировыми производителями стоматологической продукции. Полный комплекс стоматологических услуг.
Консультация - 350 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002702.
ООО "Мила Дент".
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