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  3. Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
6.6
4

Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна

Стоматолог
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
4 отзыва

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