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Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
6.6
4
Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
Стоматолог
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
4 отзыва
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