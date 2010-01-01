Очигов Александр Сергеевич
Стаж 10 лет
- Хирургия - Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Имплантация системами Dentium, Roott
- Синус лифтинг
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Зубосохраняющие операции
- Имплантация любой сложности
- Костная пластика
- Зубосохраняющие операции
- Десневая Пластика
- Имплантация системами Dentium, Roott
- Синус лифтинг
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Зубосохраняющие операции
- Имплантация любой сложности
- Костная пластика
- Зубосохраняющие операции
- Десневая Пластика
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
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