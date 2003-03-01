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Скороход Дмитрий Вячеславович
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1
Скороход Дмитрий Вячеславович
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, 2002 г. окончания
Первичная специализация: Владивостокский государственный медицинский университет, 2004 г.
Клиническая интернатура, Владивостокский государственный университет по специальности стоматология, 01.03.2003 - 29.02.2004 гг.
Курсы повышения квалификации
Реставрационные системы Dentsply. Выбор пломбировочного материала. Современная эндодонтия, г. Владивосток, 2006 г.
Инструменты NTI, г. Владивосток, 2006 г.
Системы имплантации BioHorizons. Хирургические и ортопедические аспекты имплантологического лечения, г. Владивосток, 2007 г.
Актуальные вопросы пародонтологии, г. Хабаровск, 2007 г.
Хирургические и ортопедические аспекты имплантологического лечения системы имплантации AB Dental, г. Хабаровск, октябрь 2011 г.
Маркетинг и коммуникация в стоматологической практике, г. Владивосток, 2011 г.
Научно-практическая конференция по работе с системой Implantium, г. Владивосток, февраль 2012 г.
Имплантационная система КОНМЕТ: мукогигивальная хирургия, г. Хабаровск, январь 2012 г.
Практическое применение системы имплантов DENTEGRIS (Германия) и их практическое применение, г. Хабаровск, апрель 2012 г.
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Участие в ассоциациях
Член ассоциации стоматологов Приморского края
Опыт работы
Врач – стоматолог, ООО «Карат –В», 01.10.2003 - 01.11.2004 гг.
Старший врач – стоматолог, ООО «Карат –В», 01.11.2004 - 10.03.2006 гг.
Врач - стоматолог терапевт, хирург-имплантолог, ООО «Кедр», с 01.04.2009 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Кедр
Доступна онлайн запись
ул. Верхнепортовая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
1 отзыв
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