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Кедр
3.4
Рейтинг

Кедр

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Верхнепортовая, 9
1-й этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Информация

Стоматология, оснащенная современным оборудованием. Препараты и материалы, которые используются для лечения, выпускаются мировыми производителям медицинской продукции. Полный комплекс стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Васецкий Юрий Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васецкий Юрий Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
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Скороход Дмитрий Вячеславович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скороход Дмитрий Вячеславович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
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Скороход Юлия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скороход Юлия Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Трубин Роман Вадимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трубин Роман Вадимович

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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