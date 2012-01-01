Лебедев Борис Сергеевич
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Зубосохраняющие операции
- Имплантация любой сложности
- Эстетическое (художественное) восстановление всех групп зубов с помощью композитов
- Восстановление разрушенных зубов титановыми штифтами
- Основная обработка корневых каналов (методика Step Back, Crown Down, система ручных Protaper)
- Эстетическое отбеливание
зубов системой «Zoom4», «Opalescence», «Opalescence Endo»
- Зубосохраняющие операции
- Имплантация любой сложности
- Эстетическое (художественное) восстановление всех групп зубов с помощью композитов
- Восстановление разрушенных зубов титановыми штифтами
- Основная обработка корневых каналов (методика Step Back, Crown Down, система ручных Protaper)
- Эстетическое отбеливание
зубов системой «Zoom4», «Opalescence», «Opalescence Endo»
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
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