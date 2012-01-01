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  3. Лебедев Борис Сергеевич
Лебедев Борис Сергеевич
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Лебедев Борис Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, 2012 г.
  • Интернатура по специальности врач стоматолог общей практики, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
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