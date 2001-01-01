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Галицкий Сергей Григорьевич
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Галицкий Сергей Григорьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский институт, 1983 г. окончания
  • Интернатура по стоматологии - стоматология хирургическая, Иркутский государственный медицинский институт, г. Барнаул, 1984 г.
  • Защита кандидатской диссертации по теме "Устранение обширных дефектов лица методом тканевого растяжения", 1988 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Конгресс на тему "Актуальные вопросы имплантологии", г. Москва, 2012 г.
Опыт работы
  • Врач-стоматолог, Детская стоматологическая поликлиника, г. Ангарск, 1983 – 1988 гг.
  • Врач стоматолог-хирург, Ангарская горбольница № 1, 1988 – 1990 гг.
  • Ассистент кафедры хирургической стоматологии, Иркутский институт усовершенствования врачей, 1990 – 2001 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Мастер Дент+
ул. Нейбута, 47
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Мерлин Монро
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 56А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Карат-В
ул. Русская, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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