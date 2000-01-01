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Korea medcenter
9.2
Рейтинг

Korea medcenter

В клинике 8 врачей
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Адреса
пр-т Красного Знамени, 94
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.

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Врачи работающие в клинике
Калюжный Степан Григорьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калюжный Степан Григорьевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Гервас Ксения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гервас Ксения Владимировна

Гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Дода Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дода Татьяна Викторовна

Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
Стаж 19 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Горнова Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горнова Ольга Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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