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Балан Диана Ивановна
6.3
1
Балан Диана Ивановна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Korea medcenter
пр-т Красного Знамени, 94
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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