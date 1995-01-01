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Карапетян Манвел Юрикович
6.0
0
Карапетян Манвел Юрикович
Стоматолог
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Стоматологическая помощь населению.Усовершенствование", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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