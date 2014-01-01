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Крылова Диана Юрьевна
6.3
5
Крылова Диана Юрьевна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, специальность "Стоматология", 2012 г. окончания
Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог общей практики, ООО "Деал-С", работает в настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Деал-С
Доступна онлайн запись
ул. Русская, 55А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
5 отзывов
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