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Деал-С
7.7
Рейтинг

Деал-С

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Русская, 55А
1-й этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 38 минут
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Информация

Оказание широкого спектра стоматологических услуг. Прием ведут специалисты: терапевт, хирург, ортопед.

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Врачи работающие в клинике
Те Константин Родионович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Те Константин Родионович

Стоматолог
Стаж 7 лет
Стоматолог
Стаж 7 лет
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Крылова Диана Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Крылова Диана Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Голуб Алексей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Алексей Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
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