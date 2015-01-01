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  3. Кибасова Маргарита Викторовна
Кибасова Маргарита Викторовна
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Кибасова Маргарита Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
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