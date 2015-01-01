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  3. Килейникова Елена Владимировна
Килейникова Елена Владимировна
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Килейникова Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • Хабаровское медицинское училище, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 1А
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