Клименко Ирина Николаевна
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
пер. Казарменный, 4
Первичный приём детей
Неонатолог
Бесплатно
Вторичный приём детей
Неонатолог
Бесплатно
Владивосток, ул. Трамвайная, 14А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Отоневролог
2500 р
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