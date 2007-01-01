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Колесников Валерий Валерьевич
6.0
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Колесников Валерий Валерьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Горьковский медицинский институт, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курсы усовершенствования Военно–медицинской академии им. Кирова, г. Санкт – Петербург, 2007 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
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