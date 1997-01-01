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  3. Колиниченко Наталья Викторовна
Колиниченко Наталья Викторовна
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Колиниченко Наталья Викторовна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, 1997-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
0 отзывов

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