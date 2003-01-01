Владивостокская больница №3

Услуги: УЗИ, ЭКГ, лаборатория, флюрография.

Вызов врача на дом - терапевт, педиатр.

Профосмотры допуск на владение оружием, допуск на вождение автомобиля, допуск к работе. Прием по полисам.

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